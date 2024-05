De l'affaire Bygmalion au Réseau radio du futur, les connexions du préfet Lambert

L'Événement

Le "réseau radio du futur" vire déjà au bras de fer entre Capgemini et la Place Beauvau

Un différend oppose l'intérieur et Capgemini sur le méga-contrat de "réseau radio du futur" (RRF). Des serveurs flambant neufs ont été détériorés par manque de vigilance et doivent être remplacés. L'incident, chiffré à trois millions d'euros et qui pourrait retarder le déploiement de la 4G pour les policiers et les pompiers, est remonté jusqu'au bureau de Gérald Darmanin.