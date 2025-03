Matignon déploie ses grandes oreilles sur les réseaux sociaux

Sous la bannière d'Airbus Defence, Storyzy et Bloom emportent un méga contrat européen de guerre informationnelle

Le consortium mené par Airbus Defence and Space, et intégrant les Français Storyzy, Bloom ou encore AnozR Way, a remporté l'appel d'offres de la conception de la boîte à outils “guerre informationnelle et cyber” du Fonds européen de la défense