Même si la politique de quotas du ministère des affaires étrangères a, depuis 2019, fait bondir la proportion d'ambassadrices, de consules et de sous-directrices, les plus hauts postes restent inaccessibles aux femmes. Sur les plus prestigieuses ambassades, la France fait moins bien que la Grande-Bretagne et l'Allemagne. [...]

Lecture 4 minutes Elsa Trujillo