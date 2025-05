Le général Vincent de Kytspotter passe le relais à l'ONU

L'Événement

Au Quai d'Orsay, le plafond de verre de la diplomatie féministe

Même si la politique de quotas du ministère des affaires étrangères a, depuis 2019, fait bondir la proportion d'ambassadrices, de consules et de sous-directrices, les plus hauts postes restent inaccessibles aux femmes. Sur les plus prestigieuses ambassades, la France fait moins bien que la Grande-Bretagne et l'Allemagne.