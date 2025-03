PPL narcotrafic : le lobby des cryptomonnaies mis en échec au Parlement

PPL narcotrafic : les avocats activent les robes noires à l'Assemblée

Le barreau de Paris et le CNB ont poussé leurs demandes auprès de plusieurs anciens avocats devenus parlementaires, reprises surtout par les centristes et la gauche. Ils s'attaquent entre autres à l'allongement de la garde à vue et de la détention provisoire, ainsi qu'au "dossier coffre" et aux backdoors dans les messageries instantanées.