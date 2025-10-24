Votre compte a bien été créé.
La Poste : Marie-Ange Debon joue l'apaisement après une campagne de succession électrique

Marie-Ange Debon, lors de son audition par la commission des affaires économiques de l'Assemblée, le 21 octobre 2025.
Marie-Ange Debon, lors de son audition par la commission des affaires économiques de l'Assemblée, le 21 octobre 2025. © Eric Tschaen/REA
Lors de la réunion du conseil d'administration, mercredi matin, la nouvelle tête du groupe postal a tenu un discours volontairement rassembleur. L'ex-patronne de Keolis assure vouloir travailler avec tous les dirigeants actuels de La Poste et de ses filiales. [...]
Lecture 2 minutes Matthieu Protard

