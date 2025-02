Atos recolle les morceaux d'Eviden et de Tech Foundations

L'Événement

Atos : les cabinets EY et McKinsey ont raflé 250 millions d'euros d'honoraires

Les deux sociétés de conseil surclassent le cabinet d'avocats Darrois Villey et la banque Rothschild & Co, qui ont été très favorisés par les honoraires dans la restructuration financière du groupe informatique en 2024. EY et McKinsey ont particulièrement travaillé sur le projet de scission dès 2022, devant donner naissance à Tech Foundations et Eviden.