L'ADIT accouche d'une agence d'influence digitale et de lobbying

Issue d'ESL Rivington et d'Antidox, la nouvelle entité baptisée Next Step Influence facilitera les synergies au sein du pôle de communication et affaires publiques du groupe présidé par Philippe Caduc. Cette naissance favorisera le déploiement des stratégies d'influence alliant lobbying et campagnes d'opinion numériques du groupe ADIT.