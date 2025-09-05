00 jours
Alexis Kohler fait sa rentrée comme banquier au cocktail de Vae Solis

L'ancien secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler.
L'ancien secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler. © Fred Dugit/Le Parisien/PhotoPQR/MaxPPP
L'ex-secrétaire général de l'Élysée était la vedette de la réception donnée par le cabinet d'affaires publiques Vae Solis ce mercredi. Parmi les autres invités, quelques rares politiques s'inquiétaient de l'après-Bayrou, au milieu de financiers plus sereins sur leur business. [...]
Lecture 3 minutes Daniel Bernard

