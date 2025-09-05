Alexis Kohler fait sa rentrée comme banquier au cocktail de Vae Solis

Mouvement
Iliad recrute au BCG une ex-communicante des armées
L'opérateur télécoms Iliad a débauché au Boston Consulting Group sa future responsable de la communication externe.
Le chef de l'État souhaite que le salaire des hauts dirigeants de la filiale bancaire de La Poste revienne sous le plafond des 450 000 € annuels, en vigueur dans la sphère publique, alors que son patron actuel touche près du double.
Les deux cofondateurs de Vae Solis, Arnaud Dupui-Castérès et Philippe Manière, viennent de permettre à l'un de leurs directeurs conseil d'accéder à leur capital à hauteur d'un peu moins de 5 %.
Le désormais président par intérim du groupe postal s'est entretenu vendredi avec le secrétaire général de l'Élysée des fuites dans la presse sur la rémunération de Stéphane Dedeyan. Il en a profité pour cibler sa rivale, Nathalie Collin, la patronne du pôle grand public et numérique de La Poste.
Le futur directeur général de la banque française a façonné une instance dirigeante rajeunie, tournée vers le développement à l'international tout en entamant une simplification de la gouvernance. Ce nouveau comex entrera en action le 1er juin.
Cette année encore, la Cour des comptes a sèchement appelé le Secrétariat général pour l'investissement à contrôler "sans délai" l'usage de l'argent distribué pour promouvoir l'innovation. Aux yeux des magistrats financiers, l'organisme, qui dépend de Matignon, a privilégié la rapidité de la dépense plutôt que la qualité des investissements.
Le secrétaire général de l'Élysée est particulièrement attendu pour redonner du muscle à la banque d'investissement de Slawomir Krupa, distancée par son éternelle rivale, BNP Paribas. Il apportera avant tout à la Société générale son épais carnet d'adresses et sa connaissance de l'État, mais devra aussi relever quelques challenges de novice.
