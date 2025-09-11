00 jours
Havas Paris retrouve son poids de forme de 2021

La com' des patrons du CAC 40 au cœur d'une bataille de générations

De Bernard Arnault à Patrick Pouyanné, les patrons du CAC 40 sont fidèles à leurs communicants : ils sont plusieurs dizaines à confier leur image à deux gourous de la com des années 1990. La fondatrice d'Image 7, Anne Méaux, 71 ans, spin doctor historique de François Pinault, amorce à bas bruit sa succession en interne. Âgé de 80 ans, Michel Calzaroni, patron de DGM Conseil et communicant historique de Vincent Bolloré, tente d'adosser sa société à une autre structure comme Avisa Partners ou The Arcane après avoir échoué à la vendre. Mais, avant de passer la main, les deux rivaux devront défendre leur trésor de guerre face à une génération d'ambitieux incarnée par Primatice, Plead, Teneo, FGS Global, TBWA… [...]
Vue extérieure du bâtiment du siège social du groupe Havas, à Puteaux.
Vue extérieure du bâtiment du siège social du groupe Havas, à Puteaux. © Martin Bureau/AFP
Après que les comptes de l'agence incarnée par Stéphane Fouks ont été chahutés pendant deux ans par un contrat évènementiel en Arabie saoudite, le résultat repasse dans le vert. Le chiffre d'affaires revient à son niveau d'il y a trois ans. [...]
Sophie Lecluse

Retrouvez cet article dans :

Conseil
