Votre compte a bien été créé.
Feuilleter l'édition

Mouvement
Arnaud Dupui-Castérès perd une associée chez Vae Solis

Découvrez cet article dans notre feuilleton
La com' des patrons du CAC 40 au cœur d'une bataille de générations

La com' des patrons du CAC 40 au cœur d'une bataille de générations

De Bernard Arnault à Patrick Pouyanné, les patrons du CAC 40 sont fidèles à leurs communicants : ils sont plusieurs dizaines à confier leur image à deux gourous de la com des années 1990. La fondatrice d'Image 7, Anne Méaux, 71 ans, spin doctor historique de François Pinault, amorce à bas bruit sa succession en interne. Âgé de 80 ans, Michel Calzaroni, patron de DGM Conseil et communicant historique de Vincent Bolloré, tente d'adosser sa société à une autre structure comme Avisa Partners ou The Arcane après avoir échoué à la vendre. Mais, avant de passer la main, les deux rivaux devront défendre leur trésor de guerre face à une génération d'ambitieux incarnée par Primatice, Plead, Teneo, FGS Global, TBWA… [...]
Associée de Vae Solis depuis 2017, la communicante Isabelle Mas quitte l'agence fondée par Arnaud Dupui-Castérès et Philippe Manière. [...]
Découvrez cet article dans notre feuilleton
La com' des patrons du CAC 40 au cœur d'une bataille de générations

La com' des patrons du CAC 40 au cœur d'une bataille de générations

De Bernard Arnault à Patrick Pouyanné, les patrons du CAC 40 sont fidèles à leurs communicants : ils sont plusieurs dizaines à confier leur image à deux gourous de la com des années 1990. La fondatrice d'Image 7, Anne Méaux, 71 ans, spin doctor historique de François Pinault, amorce à bas bruit sa succession en interne. Âgé de 80 ans, Michel Calzaroni, patron de DGM Conseil et communicant historique de Vincent Bolloré, tente d'adosser sa société à une autre structure comme Avisa Partners ou The Arcane après avoir échoué à la vendre. Mais, avant de passer la main, les deux rivaux devront défendre leur trésor de guerre face à une génération d'ambitieux incarnée par Primatice, Plead, Teneo, FGS Global, TBWA… [...]

Créez des veilles depuis cet article

À lire aussi

Créez des veilles depuis cet article

  1.  Accueil 
  2.  Entreprises 
  3.  Conseil 
  4.  Arnaud Dupui-Castérès perd une associée chez Vae Solis 

Soyez informé de la mise en ligne des nouvelles éditions et des alertes exclusives en temps réel !  

En vous inscrivant, vous serez notifié par un court message sur votre ordinateur ou votre mobile dès qu'une nouvelle édition de notre publication ou qu'une alerte est publiée. Restez informé en tout temps et en tout lieu !