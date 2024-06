Le spatial français fait bloc derrière IRIS²

La défense européenne aiguise les appétits des géants américains de la tech

L'association DigitalEurope, qui soutient notamment les intérêts de Google, Microsoft et Meta à Bruxelles, s'intéresse de plus en plus à la défense européenne. La guerre en Ukraine permet à ce lobby de pousser les champions américains du cloud et de l'IA, quitte à bousculer les industriels du Vieux Continent.