L'Institut Jacques-Delors donne sa vision du Livre blanc de la défense européenne

L'Institut Jacques-Delors discute d'une fusion avec le belge Friends of Europe

Le think tank français, actuellement présidé par l'Italien Enrico Letta, est réputé pour sa réflexion sur l'économie et l'énergie. Un mariage avec Friends of Europe lui permettrait de peser davantage face à ses concurrents européens et lui ouvrirait grand les portes de la bulle bruxelloise.