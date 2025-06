Via la banque Lazard, le groupe d'intelligence économique et de défense a reçu une quinzaine d'offres d'entrée à son capital. Un fonds dans le giron d'Axa, mais en cours de cession à BNP Paribas, et la holding de Philippe Louis-Dreyfus ont manifesté leur intérêt. Un an après l'acquisition de DCI, l'ADIT, qui assiste la plus grande partie des groupes du CAC 40, doit donner une teinte plus tricolore à son actionnariat. [...]

Octave Bonnaud