Les industriels français doublent leurs ventes d'armes sur la centrale d'achat de l'OTAN

Les champions tricolores de la défense ont vendu 500 millions d'euros de contrats via l'Agence OTAN de soutien et d'acquisition de matériels militaires (NSPA) l'an dernier. La France se classe parmi les plus gros vendeurs d'armes de la plateforme, tirée par les bons chiffres de KNDS, Safran, Airbus et Thales.