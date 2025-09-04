00 jours
00 heures
00 mins
00 secs
Offre spéciale : -15%-15% sur votre abonnement annuel
Découvrir nos offres
Votre compte a bien été créé.
Feuilleter l'édition

Un industriel turc sur le pont pour racheter l'ex-fleuron de l'armement Manurhin

Découvrez cet article dans notre feuilleton
Défense européenne : le grand Monopoly de la consolidation industrielle

Défense européenne : le grand Monopoly de la consolidation industrielle

Face à la menace russe et après le retrait américain engagé par Donald Trump, le passage à l'économie de guerre voulu par Emmanuel Macron va entraîner une gigantesque consolidation de l'industrie de défense, en France et Europe. Des débats sur le financement aux opérations de M&A, de la concurrence industrielle franco-allemande au rapprochement franco-belge, La Lettre décrypte la gigantesque partie de Monopoly à laquelle se livrent la Direction générale de l'armement, Safran, Airbus, FN Browning, KNDS, SAAB et Rheinmetall pour faire émerger les champions européens de la défense. [...]
Site industriel de Manurhin, à Mulhouse, le 22 décembre 2022.
Site industriel de Manurhin, à Mulhouse, le 22 décembre 2022. © Vincent Voegtlin/Photo PQR/L'Alsace/MaxPPP
Passé sous pavillon émirati en 2018, l'emblématique fabricant alsacien d'armes et de munitions vient d'être remis à la vente par son actionnaire en toute discrétion. Des discussions ont été entamées pour céder l'ex-champion français à ARCA Defense, un industriel de l'armement turc en pleine expansion et basé à Ankara. [...]
Lecture 3 minutes Elsa Trujillo

Retrouvez cet article dans :

Défense et Aéronautique
Découvrez cet article dans notre feuilleton
Défense européenne : le grand Monopoly de la consolidation industrielle

Défense européenne : le grand Monopoly de la consolidation industrielle

Face à la menace russe et après le retrait américain engagé par Donald Trump, le passage à l'économie de guerre voulu par Emmanuel Macron va entraîner une gigantesque consolidation de l'industrie de défense, en France et Europe. Des débats sur le financement aux opérations de M&A, de la concurrence industrielle franco-allemande au rapprochement franco-belge, La Lettre décrypte la gigantesque partie de Monopoly à laquelle se livrent la Direction générale de l'armement, Safran, Airbus, FN Browning, KNDS, SAAB et Rheinmetall pour faire émerger les champions européens de la défense. [...]

-15% sur votre abonnement annuel

Offre spéciale : plus que 10j et 9h pour en profiter

Découvrir nos offres

Offre valable pour les nouveaux abonnés jusqu'au 19/09/2025

Créez des veilles depuis cet article

À lire aussi

-15% sur votre abonnement annuel

Offre spéciale : plus que 10j et 9h pour en profiter

Découvrir nos offres

Offre valable pour les nouveaux abonnés jusqu'au 19/09/2025

Créez des veilles depuis cet article

  1.  Accueil 
  2.  Entreprises 
  3.  Défense et Aéronautique 
  4.  Un industriel turc sur le pont pour racheter l'ex-fleuron de l'armement Manurhin 

Soyez informé de la mise en ligne des nouvelles éditions et des alertes exclusives en temps réel !  

En vous inscrivant, vous serez notifié par un court message sur votre ordinateur ou votre mobile dès qu'une nouvelle édition de notre publication ou qu'une alerte est publiée. Restez informé en tout temps et en tout lieu !