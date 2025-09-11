00 jours
Beretta se désiste de l'appel d'offres français sur les munitions de petit calibre

Face à la menace russe et après le retrait américain engagé par Donald Trump, le passage à l'économie de guerre voulu par Emmanuel Macron va entraîner une gigantesque consolidation de l'industrie de défense, en France et Europe. Des débats sur le financement aux opérations de M&A, de la concurrence industrielle franco-allemande au rapprochement franco-belge, La Lettre décrypte la gigantesque partie de Monopoly à laquelle se livrent la Direction générale de l'armement, Safran, Airbus, FN Browning, KNDS, SAAB et Rheinmetall pour faire émerger les champions européens de la défense. [...]
Franco Gussalli Beretta, PDG de Fabbrica d'Armi Pietro Beretta, qui fait partie de la holding Beretta dirigée par son frère, Pietro Gussalli Beretta, en Italie, le 6 septembre 2024.
Franco Gussalli Beretta, PDG de Fabbrica d'Armi Pietro Beretta, qui fait partie de la holding Beretta dirigée par son frère, Pietro Gussalli Beretta, en Italie, le 6 septembre 2024. © Claudia Greco/Reuters
Après avoir considéré sa participation à la relance d'une filière française de petites munitions, l'armurier italien a préféré jeter l'éponge. Le ministère des armées désignera le gagnant de l'appel d'offres début 2026. [...]
Lecture 2 minutes Elsa Trujillo

Défense et Aéronautique, Exécutif
