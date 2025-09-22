Votre compte a bien été créé.
Défense européenne : Paris surfe sur le programme SAFE pour placer ses industriels

Face à la menace russe et après le retrait américain engagé par Donald Trump, le passage à l'économie de guerre voulu par Emmanuel Macron va entraîner une gigantesque consolidation de l'industrie de défense, en France et Europe. Des débats sur le financement aux opérations de M&A, de la concurrence industrielle franco-allemande au rapprochement franco-belge, La Lettre décrypte la gigantesque partie de Monopoly à laquelle se livrent la Direction générale de l'armement, Safran, Airbus, FN Browning, KNDS, SAAB et Rheinmetall pour faire émerger les champions européens de la défense. [...]
Le premier ministre, Sébastien Lecornu, et le délégué général de l'armement, Emmanuel Chiva, à l'hôtel Matignon, le 10 septembre 2025. © Ludovic Marin/Pool/AFP
Une vingtaine d'États se sont déjà positionnés sur l'enveloppe de 150 milliards de prêts proposée par la Commission pour réarmer l'Europe. En coulisses, la France pousse Thales, KNDS, MBDA et Airbus sur les lucratives coopérations à venir avec ses voisins. [...]
Lecture 3 minutes Matthieu Fauroux
