Votre compte a bien été créé.
Feuilleter l'édition

La Cour des comptes belge lève le voile sur le programme de Naval Group avec Exail et Thales

Découvrez cet article dans notre feuilleton
Défense européenne : le grand Monopoly de la consolidation industrielle

Défense européenne : le grand Monopoly de la consolidation industrielle

Face à la menace russe et après le retrait américain engagé par Donald Trump, le passage à l'économie de guerre voulu par Emmanuel Macron va entraîner une gigantesque consolidation de l'industrie de défense, en France et Europe. Des débats sur le financement aux opérations de M&A, de la concurrence industrielle franco-allemande au rapprochement franco-belge, La Lettre décrypte la gigantesque partie de Monopoly à laquelle se livrent la Direction générale de l'armement, Safran, Airbus, FN Browning, KNDS, SAAB et Rheinmetall pour faire émerger les champions européens de la défense. [...]
Un rapport livré par la Cour des comptes belge sur le programme de chasseurs de mines commun aux marines de Bruxelles, Paris et La Haye révèle quelques détails du protocole d'entente passé par Paris. [...]
Lecture 2 minutes
Découvrez cet article dans notre feuilleton
Défense européenne : le grand Monopoly de la consolidation industrielle

Défense européenne : le grand Monopoly de la consolidation industrielle

Face à la menace russe et après le retrait américain engagé par Donald Trump, le passage à l'économie de guerre voulu par Emmanuel Macron va entraîner une gigantesque consolidation de l'industrie de défense, en France et Europe. Des débats sur le financement aux opérations de M&A, de la concurrence industrielle franco-allemande au rapprochement franco-belge, La Lettre décrypte la gigantesque partie de Monopoly à laquelle se livrent la Direction générale de l'armement, Safran, Airbus, FN Browning, KNDS, SAAB et Rheinmetall pour faire émerger les champions européens de la défense. [...]

Créez des veilles depuis cet article

À lire aussi

Créez des veilles depuis cet article

  1.  Accueil 
  2.  Entreprises 
  3.  Défense et Aéronautique 
  4.  La Cour des comptes belge lève le voile sur le programme de Naval Group avec Exail et Thales 

Soyez informé de la mise en ligne des nouvelles éditions et des alertes exclusives en temps réel !  

En vous inscrivant, vous serez notifié par un court message sur votre ordinateur ou votre mobile dès qu'une nouvelle édition de notre publication ou qu'une alerte est publiée. Restez informé en tout temps et en tout lieu !