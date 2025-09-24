La Cour des comptes belge lève le voile sur le programme de Naval Group avec Exail et Thales

Une vingtaine d'États se sont déjà positionnés sur l'enveloppe de 150 milliards de prêts proposée par la Commission pour réarmer l'Europe. En coulisses, la France pousse Thales, KNDS, MBDA et Airbus sur les lucratives coopérations à venir avec ses voisins.
Le belge John Cockerill et le franco-allemand KNDS achèvent leurs discussions autour de la conception du nouveau blindé léger de l'armée de terre. Le projet va permettre à Bruxelles d'obtenir les retours industriels longtemps réclamés.
L'institution de contrôle s'apprête à diffuser un rapport consacré au programme franco-belge autour des blindés de KNDS. Dans sa version préliminaire, le document critique très sévèrement un déséquilibre en faveur de Paris. Il menace les prochaines étapes du rapprochement industriel des deux pays.
Spécialisée dans la détection des mines sous-marines, la société nantaise surfe désormais sur la protection des pipelines et autres infrastructures maritimes critiques. Outre la France, sa solution intéresse l'Italie, les États-Unis, Singapour et la Belgique.