Club Radar, le cercle d'anticipation des armées suivi par Ludovic Chaker

Le souhait de la famille Bode-Wegmann de vendre ses 50 % dans KNDS oblige la France à envisager plusieurs scénarios. Paris n'est pas fermé à l'arrivée d'un actionnaire plus visionnaire au capital de l'industriel franco-allemand.
La défense belge va lancer une compétition sur trois systèmes longue portée pour protéger son espace aérien. MBDA et Thales espèrent profiter de ce sursis de deux ans pour remporter ce marché estimé à 1,5 milliard d'euros face au Patriot américain.
La France profite du nouvel instrument européen d'achats conjoints à 150 milliards d'euros pour pousser les équipements de MBDA, Airbus et KNDS. En coulisses, Paris a manœuvré pour faire adopter des règles strictes allant dans le sens de la préférence européenne.
Un déplacement du président français en Irak est envisagé à l'automne 2025, alors que plusieurs de ses ministres préparent déjà le terrain. Les signatures de différents grands contrats sont toujours attendues, en particulier dans la défense.