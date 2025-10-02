Votre compte a bien été créé.
Défense : la liste de courses communes de Paris pour le programme SAFE

Face à la menace russe et après le retrait américain engagé par Donald Trump, le passage à l'économie de guerre voulu par Emmanuel Macron va entraîner une gigantesque consolidation de l'industrie de défense, en France et Europe. Des débats sur le financement aux opérations de M&A, de la concurrence industrielle franco-allemande au rapprochement franco-belge, La Lettre décrypte la gigantesque partie de Monopoly à laquelle se livrent la Direction générale de l'armement, Safran, Airbus, FN Browning, KNDS, SAAB et Rheinmetall pour faire émerger les champions européens de la défense. [...]
L'Hôtel de Brienne, siège du ministère des armées, situé rue Saint-Dominique, dans le 14e arrondissement de Paris. © Petr Kovalenkov/Alamy
La France tente de tirer parti des 150 milliards de prêts avantageux proposés par la Commission pour réarmer l'Europe. Si l'enveloppe consentie à Paris est fléchée vers Airbus, MBDA, Thales et KNDS, l'Hôtel de Brienne devra convaincre ses partenaires européens de faire panier commun. [...]
Lecture 3 minutes Matthieu Fauroux, Elsa Trujillo
