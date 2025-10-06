Le fabricant d'explosifs Eurenco va investir 200 millions d'euros pour augmenter ses cadences

L'entreprise publique spécialisée dans les munitions évalue l'intérêt d'une ouverture de son capital. Des discussions ont été entamées avec l'Agence des participations de l'État, son actionnaire principal.
Le souhait de la famille Bode-Wegmann de vendre ses 50 % dans KNDS oblige la France à envisager plusieurs scénarios. Paris n'est pas fermé à l'arrivée d'un actionnaire plus visionnaire au capital de l'industriel franco-allemand.
La défense belge va lancer une compétition sur trois systèmes longue portée pour protéger son espace aérien. MBDA et Thales espèrent profiter de ce sursis de deux ans pour remporter ce marché estimé à 1,5 milliard d'euros face au Patriot américain.
Alliés avec la France sur la défense, les Belges ont très mal vécu la vente surprise de l'armurier Verney-Carron au duo franco-tchèque Rivolier-RSBC, en lieu et place du favori FN Browning. Piqué au vif, Bruxelles menace de se tourner vers Berlin pour la suite de ses alliances industrielles.
La Belgique s'apprête à consacrer 5 milliards d'euros à l'achat de systèmes de défense aérienne moyenne et longue portée. Si le Patriot américain part favori, une fenêtre de tir existe cet été pour MBDA et son SAMP/T NG.