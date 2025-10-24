Votre compte a bien été créé.
Défense Angels lance un réseau européen d'investisseurs

Face à la menace russe et après le retrait américain engagé par Donald Trump, le passage à l'économie de guerre voulu par Emmanuel Macron va entraîner une gigantesque consolidation de l'industrie de défense, en France et Europe. Des débats sur le financement aux opérations de M&A, de la concurrence industrielle franco-allemande au rapprochement franco-belge, La Lettre décrypte la gigantesque partie de Monopoly à laquelle se livrent la Direction générale de l'armement, Safran, Airbus, FN Browning, KNDS, SAAB et Rheinmetall pour faire émerger les champions européens de la défense. [...]
Le club d'investisseurs dirigé par Guy Gourevitch et François Mattens prépare l'extension de son réseau de business angels de la défense au niveau européen. [...]
