Défense Angels lance un réseau européen d'investisseurs

Défense Angels s'allie au fonds Ciclad, spécialisé dans les PME industrielles. Ils veulent lever 120 millions d'euros pour investir dans le segment des petits acteurs de la défense, celui qui fait face aux plus grandes difficultés de financement.
Défense Angels, le club d'investisseurs spécialisé dans le financement des start-ups de défense et duales, a nommé l'ancien numéro deux de l’état-major des armées, le général Éric Autellet, en tant que nouveau président.
Le fonds Defense Partners a prospecté plusieurs industriels dans les salons du Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (GIFAS) pour les convaincre d'investir dans des start-ups du secteur.