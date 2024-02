Entourages

Rothschild & Co : les commandos de Grégoire Chertok pour négocier Atos et Casino avec Kretinsky

En embuscade sur les plus gros deals de la place parisienne de ces vingt dernières années, Grégoire Chertok conseille Casino et Atos pour leur cession. L'étoile de Rothschild & Co a trouvé en Daniel Kretinsky un acheteur capable de payer cash et s'appuie sur une équipe aguerrie pour mener des négociations parfois très tendues.