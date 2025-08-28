00 jours
À la CRE, Emmanuelle Wargon et ses équipes sous tension

Emmanuelle Wargon, présidente de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), lors de la conférence annuelle Euronext à Paris, le 18 mars 2025.
Emmanuelle Wargon, présidente de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), lors de la conférence annuelle Euronext à Paris, le 18 mars 2025. © Thibaud Moritz/AFP
Alors que l'extension des missions de la Commission de régulation de l'énergie, sans moyens supplémentaires, éprouve les équipes, des tensions managériales apparaissent au sommet de l'organigramme. Sa présidente, Emmanuelle Wargon, doit par ailleurs composer avec le remplacement à venir de deux de ses commissaires, dans un contexte politique incertain. [...]
Lecture 3 minutes Simon Prigent

Retrouvez cet article dans :

Énergie et Environnement

