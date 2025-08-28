À la CRE, Emmanuelle Wargon et ses équipes sous tension
Retrouvez cet article dans :
Les autorités indépendantes dans la tourmente politiqueCiblées à droite par Laurent Wauquiez, le Rassemblement national et les médias détenus par Vincent Bolloré, les autorités indépendantes sont accusées de court-circuiter les politiques et de favoriser les pantouflages. Mais de l'Arcom à l'Autorité des marchés financiers (AMF), en passant par la CNIL et l'Autorité de la concurrence, ces instances chargées de faire respecter l'autorité de l'État en toute indépendance du gouvernement, jouent un rôle de plus en plus en structurant dans la vie économique et affirment la légitimité de leurs pouvoirs de régulation. [...]
-15% sur votre abonnement annuel
Offre spéciale : plus que 16j et 7h pour en profiter
Offre valable pour les nouveaux abonnés jusqu'au 19/09/2025
Créez des veilles depuis cet article
-
Commission de régulation de l'énergie organisation
-
EDF organisation
-
Emmanuelle Wargon personnalité
-
Éric Lombard personnalité
-
Gérard Larcher personnalité
-
Jean-Philippe Tanguy personnalité
-
Marine Le Pen personnalité
-
Rassemblement national organisation
-
Union française de l'électricité organisation
-
Didier Rebischung
-
Dominique Jamme
-
Electricité de Strasbourg
-
Ivan Faucheux
-
Jean-Francois Carenco
-
Rachid Bouabane-Schmitt
-
Union nationale des entreprises locales d'électricité et de gaz
-
Valérie Plagnol