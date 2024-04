Enquête

Romano contre Romano : les secrets du divorce le plus cher de France

Le divorce très acrimonieux de Mylène et Dominique Romano, longtemps associés, notamment dans des placements boursiers et immobiliers, affecte le ban et l'arrière-ban du Paris de la finance, du droit et des affaires. Il vient de générer la pension alimentaire la plus élevée jamais attribuée en France.