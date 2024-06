Intermarché conteste les comptes des 61 premiers Casino rachetés

Casino : les détails de l'offre déposée par Auchan et Intermarché

Même si elle s'impose comme la plus complète face à celles des concurrents, l'offre commune d'Auchan et Intermarché n'empêchera pas la casse sociale. Le commando formé par Yves Claude et Thierry Cotillard a bouclé la répartition des emplacements, de la valorisation et du financement en dix jours à peine.