Auchan refuse l'offre de Gazprombank et envisage de rester en Russie

Le torchon brûle entre Casino et ses franchisés en Afrique

Le distributeur n'en finit pas de payer les conséquences de la vente de ses grands formats à Intermarché et Auchan. Les gérants des supermarchés de l'enseigne en Afrique veulent dénoncer leur contrat pour partir chez le concurrent Coopérative U, qui offre un assortiment plus large et des prix plus bas.