Le fonds activiste Whitelight Capital passe à l'offensive contre Carrefour

Les trois nuages qui menacent Alexandre Bompard

La note d'analyse publiée ce lundi par la banque Bryan Garnier décortique trois gros problèmes mis sous le tapis par Alexandre Bompard chez Carrefour et susceptibles d'exploser dans les deux ans. Liés aux prix, aux franchisés de proximité et aux hypermarchés en location-gérance, ceux-ci pourraient contraindre le distributeur à retrancher de son résultat entre 400 millions et plus d'un milliard d'euros d'ici à fin 2026.