Les dessous du départ de la lobbyiste de la grande distribution

La Fédération du commerce et de la distribution, présidée par le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard, a missionné le cabinet Eric Salmon & Partners pour chasser un profil plus senior et surtout plus diplomate. La fougue, parfois abrasive, de Layla Rahhou lui a coûté son poste de déléguée générale. [...]

Lecture 3 minutes Sophie Lecluse