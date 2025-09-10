00 jours
L'Événement
Affaire Miguet : les plans de Jean-Charles Naouri pour mouiller Alexandre Bompard

Jean-Charles Naouri et Alexandre Bompard, encadrant Nicolas Miguet.
Jean-Charles Naouri et Alexandre Bompard, encadrant Nicolas Miguet. © Montage Indigo Publications - Éric Piermont/AFP//Firas Abdullah/Abaca/Reuters//Raphaël Lafargue/Abaca/Reuters//Lionel Urman/Abaca/Reuters
Alerte publiée le 10/09/25 à 18 h 31 - Renvoyé en correctionnelle le 1er octobre dans l'affaire Miguet, l'ancien PDG de Casino Jean-Charles Naouri entend démontrer la responsabilité d'Alexandre Bompard dans sa chute. La Lettre a pu consulter plusieurs pièces versées au dossier par ses avocats pour démontrer l'existence d'un projet d'OPA hostile de Carrefour contre le distributeur stéphanois en 2018. [...]
Lecture 5 minutes Sophie Lecluse

Retrouvez cet article dans :

Grande distribution et Services, Conseil

À lire aussi

Retrouvez aussi cet article dans :  Conseil

