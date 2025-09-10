L'Événement
Affaire Miguet : les plans de Jean-Charles Naouri pour mouiller Alexandre Bompard
Retrouvez cet article dans :
Carrefour, Casino et les autres : coulisses d'un big bang en cours"Inéluctable" pour le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard, la fusion entre géants de la distribution a commencé et elle n'en est sans doute qu'à ses débuts. L'année 2024 verra le transfert des parts de marché lié à l'absorption de plus de 300 magasins Casino par Intermarché, Auchan et Carrefour. Ce qui oblige Coopérative U, E.Leclerc ou encore Lidl à réagir. Auchan s'effrite de l'intérieur et Carrefour n'a pas d'autre choix que d'engloutir une autre enseigne, mais laquelle ? [...]
-15% sur votre abonnement annuel
Offre spéciale : plus que 5j et 16h pour en profiter
Offre valable pour les nouveaux abonnés jusqu'au 19/09/2025
Créez des veilles depuis cet article
-
Alexandre Bompard personnalité
-
Autorité des marchés financiers organisation
-
Carrefour organisation
-
Casino organisation
-
Daniel Kretinsky personnalité
-
Franck-Philippe Georgin personnalité
-
Jean-Charles Naouri personnalité
-
Lazard organisation
-
LVMH organisation
-
Matthieu Pigasse personnalité
-
Nicolas Bazire personnalité
-
Nicolas Boudot personnalité
-
Parquet national financier organisation
-
Rallye organisation
-
Alain Minc
-
Andréa Bozzi
-
Bénédicte de Perthuis
-
Benjamin Kanovitch
-
Bredin Prat
-
Francis Teitgen
-
Frederic Haffner
-
Jacques Dumas
-
Matthieu Malige
-
Nicolas Huc-Morel
-
Nicolas Miguet
-
Olivier Baratelli
-
Smaël Coulaud