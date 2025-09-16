00 jours
L'Événement
Procès Miguet : l'étroit chemin de Carrefour pour prouver qu'il n'envisageait pas d'OPA hostile

Alexandre Bompard à l'assemblée générale de Carrefour, à Massy, près de Paris, le 28 mai 2025.
Alexandre Bompard à l'assemblée générale de Carrefour, à Massy, près de Paris, le 28 mai 2025. © Stéphane de Sakutin/AFP
Le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard, continue de nier toute volonté d'acquisition hostile de Casino en 2018. Les preuves que ses banquiers de Lazard travaillaient à sa demande sur ce type de scénario sont pourtant nombreuses. La Lettre divulgue une pièce essentielle du dossier. [...]
Lecture 4 minutes Sophie Lecluse
Document

Schéma produit par Lazard sur les scénarios de rapprochement entre Carrefour et Casino

À lire aussi

L'Événement
Affaire Miguet : les plans de Jean-Charles Naouri pour mouiller Alexandre Bompard

Alerte publiée le 10/09/25 à 18 h 31 - Renvoyé en correctionnelle le 1er octobre dans l'affaire Miguet, l'ancien PDG de Casino Jean-Charles Naouri entend démontrer la responsabilité d'Alexandre Bompard dans sa chute. La Lettre a pu consulter plusieurs pièces versées au dossier par ses avocats pour démontrer l'existence d'un projet d'OPA hostile de Carrefour contre le distributeur stéphanois en 2018.

LogoAbonné Grande distribution et Services 10.09.2025
Jean-Charles Naouri et Alexandre Bompard, encadrant Nicolas Miguet.

L'Événement
Daniel Kretinsky s'apprête à provoquer une sauvegarde accélérée du groupe Casino

Alerte publiée le 09/05/23, à 19 h 40 - Pour asseoir sa montée au capital du distributeur, l'investisseur tchèque est sur le point de proposer une offre alléchante aux créanciers non sécurisés. Cette volonté d'accélérer la restructuration de Casino se fait en accord avec le PDG, Jean-Charles Naouri, alors que le groupe cache une dette encore supérieure à celle affichée.

Accès libre Grande distribution et Services 09.05.2023
Daniel Kretinsky.

