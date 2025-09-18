Carrefour lance la vente de ses actifs en Pologne

Alerte publiée le 10/09/25 à 18 h 31 - Renvoyé en correctionnelle le 1er octobre dans l'affaire Miguet, l'ancien PDG de Casino Jean-Charles Naouri entend démontrer la responsabilité d'Alexandre Bompard dans sa chute. La Lettre a pu consulter plusieurs pièces versées au dossier par ses avocats pour démontrer l'existence d'un projet d'OPA hostile de Carrefour contre le distributeur stéphanois en 2018.
L'activiste Kevin Romanteau, du fonds Whitelight Capital, vient d'alerter l'AMF, les analystes anglo-saxons et les agences de proxy concernant le groupe d'Alexandre Bompard. À tous, il a envoyé ses analyses plus ou moins poussées sur la gouvernance de Carrefour, ses pratiques comptables au Brésil ou encore ce qu'il qualifie de zones grises dans la communication des comptes.
Les équipes du directeur juridique et les avocats de Carrefour, dont les cabinets de maîtres Wilhelm et Darrois, ne sont pas près de prendre des vacances. Les jugements de trois affaires déclenchées par les plaintes de franchisés seront rendus ce mois-ci.
Le groupe néerlandais a secrètement entamé fin 2024 des discussions préliminaires pour mettre la main sur le distributeur français, dirigé par Alexandre Bompard. Mais Ahold Delhaize, qui pèse 89 milliards d'euros de chiffre d'affaires, a jeté l'éponge dès janvier.
Le mystérieux fournisseur de grandes marques qui approvisionne les franchisés mécontents de Carrefour est Codifrance. Cette centrale d'achat, filiale du groupe belge Colruyt, est membre du large réseau de distribution Francap (G20, Coccinelle), qui fait achat commun avec Intermarché pour ses marques nationales.
La note d'analyse publiée ce lundi par la banque Bryan Garnier décortique trois gros problèmes mis sous le tapis par Alexandre Bompard chez Carrefour et susceptibles d'exploser dans les deux ans. Liés aux prix, aux franchisés de proximité et aux hypermarchés en location-gérance, ceux-ci pourraient contraindre le distributeur à retrancher de son résultat entre 400 millions et plus d'un milliard d'euros d'ici à fin 2026.