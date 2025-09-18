Votre compte a bien été créé.
Mouvement
Judith Jiguet prend la direction du lobby de la distribution

Judith Jiguet.
Judith Jiguet. © Cédric Helsly
Alerte publiée le 18/09/25 à 13 h 30 - La Fédération du commerce et de la distribution menée par Alexandre Bompard vient de désigner sa lobbyiste en chef. Le choix s'est porté sur Judith Jiguet, une ingénieure agronome passée par plusieurs cabinets ministériels. [...]
Lecture 2 minutes Sophie Lecluse

