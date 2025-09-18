Mouvement
Judith Jiguet prend la direction du lobby de la distribution
Carrefour, Casino et les autres : coulisses d'un big bang en cours"Inéluctable" pour le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard, la fusion entre géants de la distribution a commencé et elle n'en est sans doute qu'à ses débuts. L'année 2024 verra le transfert des parts de marché lié à l'absorption de plus de 300 magasins Casino par Intermarché, Auchan et Carrefour. Ce qui oblige Coopérative U, E.Leclerc ou encore Lidl à réagir. Auchan s'effrite de l'intérieur et Carrefour n'a pas d'autre choix que d'engloutir une autre enseigne, mais laquelle ? [...]
-
Alexandre Bompard personnalité
-
Carrefour organisation
-
Coopérative U organisation
-
Dominique Schelcher personnalité
-
E.Leclerc organisation
-
Engie organisation
-
Fédération du commerce et de la distribution organisation
-
Intermarché organisation
-
Jean-Louis Borloo personnalité
-
Michel Barnier personnalité
-
Société Les Mousquetaires organisation
-
Thierry Cotillard personnalité
-
Chantal Jouanno
-
Dominique Bussereau
-
École nationale du génie rural, des eaux et des forêts
-
Eric Salmon & Partners
-
Institut national agronomique Paris-Grignon
-
ISS
-
Judith Jiguet
-
Philippe Michaud
-
Sophie Wigniolle