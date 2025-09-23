Affaire Miguet : Jean-Charles Naouri fait appel à Forward Global pour sa défense dans les médias
La com' des patrons du CAC 40 au cœur d'une bataille de générationsDe Bernard Arnault à Patrick Pouyanné, les patrons du CAC 40 sont fidèles à leurs communicants : ils sont plusieurs dizaines à confier leur image à deux gourous de la com des années 1990. La fondatrice d'Image 7, Anne Méaux, 71 ans, spin doctor historique de François Pinault, amorce à bas bruit sa succession en interne. Âgé de 80 ans, Michel Calzaroni, patron de DGM Conseil et communicant historique de Vincent Bolloré, tente d'adosser sa société à une autre structure comme Avisa Partners ou The Arcane après avoir échoué à la vendre. Mais, avant de passer la main, les deux rivaux devront défendre leur trésor de guerre face à une génération d'ambitieux incarnée par Primatice, Plead, Teneo, FGS Global, TBWA… [...]
