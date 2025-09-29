Votre compte a bien été créé.
Feuilleter l'édition

Teract vend Bio&Co pour 11 millions d'euros à la barbe de Carrefour

Serge Weinberg (à g.) et Alexandre Bompard.
Serge Weinberg (à g.) et Alexandre Bompard. © Thomas Samson/AFP//Jeremy Paoloni/Abaca/Reuters
Le groupe issu du rapprochement entre InVivo et le trio Niel-Pigasse-Zouari se déleste à bon prix de sa petite enseigne en la cédant au fonds de Serge Weinberg. Carrefour s'est, quant à lui, reporté sur une autre enseigne régionale pour passer de cinquième à quatrième acteur sur le marché du bio. [...]
Lecture 2 minutes Sophie Lecluse

Créez des veilles depuis cet article

À lire aussi

Créez des veilles depuis cet article

  1.  Accueil 
  2.  Entreprises 
  3.  Grande distribution et Services 
  4.  Teract vend Bio&Co pour 11 millions d'euros à la barbe de Carrefour 

Soyez informé de la mise en ligne des nouvelles éditions et des alertes exclusives en temps réel !  

En vous inscrivant, vous serez notifié par un court message sur votre ordinateur ou votre mobile dès qu'une nouvelle édition de notre publication ou qu'une alerte est publiée. Restez informé en tout temps et en tout lieu !