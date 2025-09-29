Teract vend Bio&Co pour 11 millions d'euros à la barbe de Carrefour
Carrefour, Casino et les autres : coulisses d'un big bang en cours"Inéluctable" pour le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard, la fusion entre géants de la distribution a commencé et elle n'en est sans doute qu'à ses débuts. L'année 2024 verra le transfert des parts de marché lié à l'absorption de plus de 300 magasins Casino par Intermarché, Auchan et Carrefour. Ce qui oblige Coopérative U, E.Leclerc ou encore Lidl à réagir. Auchan s'effrite de l'intérieur et Carrefour n'a pas d'autre choix que d'engloutir une autre enseigne, mais laquelle ? [...]
Créez des veilles depuis cet article
-
Alexandre Bompard personnalité
-
Carrefour organisation
-
Grand Frais organisation
-
Invivo organisation
-
Matthieu Pigasse personnalité
-
Moez-Alexandre Zouari personnalité
-
Teract organisation
-
Xavier Niel personnalité
-
2MX Organic
-
Bio c' Bon
-
Bio&Co
-
Gamm Vert
-
Grand Marché Marnière
-
Jardiland
-
Le Grand Panier Bio
-
Louise
-
Marcel & Fils
-
Serge Weinberg
-
So.bio
-
Weinberg Capital Partners