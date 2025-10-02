Quand "l'agriculteur de Macron" voulait prendre la tête du lobby de la grande distribution

Jean-Baptiste Moreau tente un "come-back" à l'Assemblée
L'ex-député Jean-Baptiste Moreau défendra les couleurs de Renaissance aux élections législatives des 30 juin et 7 juillet.
En pleine crise, l'ancien député LREM joue les intermédiaires entre l'Élysée et le monde agricole. L'ex-rapporteur de la loi Egalim est resté en lien avec plusieurs figures de la FNSEA et fait le service après-vente du texte encadrant les relations avec la grande distribution.
Via ce centre de réflexion, l'ancien député de la Creuse souhaite faire émerger de nouvelles idées en matière d'écologie et d'agriculture, avec la présidentielle de 2027 en ligne de mire. François de Rugy et Jean-Michel Blanquer ont notamment été approchés.
Surnommé "l'agriculteur de Macron" pendant la campagne de 2017, l'ex-député Jean-Baptiste Moreau se reconvertit dans les affaires publiques.