Quand "l'agriculteur de Macron" voulait prendre la tête du lobby de la grande distribution

Jean-Baptiste Moreau, à l'Assemblée, le 16 juillet 2020.
Jean-Baptiste Moreau, à l'Assemblée, le 16 juillet 2020. © Alexis Sciard/IP3 Press/MaxPPP
L'ex-député et marcheur de la première heure Jean-Baptiste Moreau a discrètement fait campagne pour le poste de délégué général de la Fédération du commerce et de la distribution, finalement attribué à Judith Jiguet il y a deux semaines. Son nom a suscité le veto de Leclerc, une enseigne que l'élu avait publiquement critiquée. [...]
Lecture 3 minutes Sophie Lecluse

