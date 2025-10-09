Votre compte a bien été créé.
L'Événement
Auchan : le Monopoly de Guillaume Darrasse pour remonter du cash

Guillaume Darrasse, au Salon de l'agriculture, le 26 février 2025.
Guillaume Darrasse, au Salon de l'agriculture, le 26 février 2025. © Mathieu Pattier/Ouest-France/PhotoPQR/MaxPPP
Nom de code : "Giverny". Le directeur général d'Auchan s'est lancé dans une discrète opération immobilière pour libérer un milliard d'euros d'argent frais d'ici à fin 2026. La transaction a été réalisée en partie avec sa propre foncière, Ceetrus, au moment où l'enseigne nordiste peine à emprunter sur les marchés. [...]
Sophie Lecluse

