L'Événement
Auchan : le Monopoly de Guillaume Darrasse pour remonter du cash
Carrefour, Casino et les autres : coulisses d'un big bang en cours"Inéluctable" pour le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard, la fusion entre géants de la distribution a commencé et elle n'en est sans doute qu'à ses débuts. L'année 2024 verra le transfert des parts de marché lié à l'absorption de plus de 300 magasins Casino par Intermarché, Auchan et Carrefour. Ce qui oblige Coopérative U, E.Leclerc ou encore Lidl à réagir. Auchan s'effrite de l'intérieur et Carrefour n'a pas d'autre choix que d'engloutir une autre enseigne, mais laquelle ? [...]
