L'Événement
Trois fonds anglo-saxons rôdent autour de Grand Frais

Vu d'une enseigne Grand Frais, à Rambouillet, dans les Yvelines, le 11 août 2025.
Vu d'une enseigne Grand Frais, à Rambouillet, dans les Yvelines, le 11 août 2025. © Christopher Charpaud/Abaca/Reuters
Clayton Dubilier & Rice, Apollo et Cinven peaufinent leurs offres en vue de s'offrir Prosol, la branche principale de l'enseigne de halles de marché Grand Frais fondée par Denis Dumont. Ces derniers souhaitent valoriser l'actif détenu par Ardian à plus de 4 milliards d'euros. [...]
