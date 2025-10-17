Votre compte a bien été créé.
Feuilleter l'édition

L'Événement
La Poste : Marie-Ange Debon attendue sur la rémunération des dirigeants lors de ses auditions parlementaires

Marie-Ange Debon, lors de la REF 2023, le 29 août 2023, à L'Haÿ-les-Roses.
Marie-Ange Debon, lors de la REF 2023, le 29 août 2023, à L'Haÿ-les-Roses. © Éric Tschaen/REA
Proposée par Emmanuel Macron pour succéder à Philippe Wahl, l'ex-patronne de Keolis répondra aux questions des sénateurs et des députés le 21 octobre. Le déplafonnement des salaires à La Banque postale et chez CNP Assurances sera au cœur des débats. [...]
Lecture 3 minutes Matthieu Protard

Créez des veilles depuis cet article

À lire aussi

Créez des veilles depuis cet article

  1.  Accueil 
  2.  Entreprises 
  3.  Grande distribution et Services 
  4.  La Poste : Marie-Ange Debon attendue sur la rémunération des dirigeants lors de ses auditions parlementaires 

Soyez informé de la mise en ligne des nouvelles éditions et des alertes exclusives en temps réel !  

En vous inscrivant, vous serez notifié par un court message sur votre ordinateur ou votre mobile dès qu'une nouvelle édition de notre publication ou qu'une alerte est publiée. Restez informé en tout temps et en tout lieu !