L'Événement
La Poste : Marie-Ange Debon attendue sur la rémunération des dirigeants lors de ses auditions parlementaires
La Poste : la fin de règne de Philippe Wahl à l'épreuve d'une panne de croissanceAlors que son mandat à la tête de La Poste arrivera à échéance en 2025, Philippe Wahl doit relever le défi de remettre sur les rails ses deux principales filiales, La Banque postale et Geopost, après le trou d'air de 2023. Il doit, dans le même temps, convaincre le gouvernement d'accorder au groupe de nouvelles rallonges budgétaires pour financer ses missions de service public, pour s'éviter d'avoir à puiser dans ses propres ressources. [...]
