L'Événement
Daniel Kretinsky s'apprête à réinjecter 500 millions d'euros dans Casino

Daniel Kretinsky, lors d'une conférence à Prague, le 17 octobre 2023.
Daniel Kretinsky, lors d'une conférence à Prague, le 17 octobre 2023. © David W Cerny/Reuters
Le principal actionnaire de Casino met de l'argent frais sur la table pour demander aux créanciers, en particulier les hedge funds, d'effacer un demi-milliard sur les 1,4 milliard d'euros de dette qu'endosse encore le distributeur après sa restructuration de 2023. La vente par appartements attendra. [...]
Lecture 3 minutes Sophie Lecluse

À lire aussi

L'Événement
Quand Nicolas Miguet écrivait ses conseils boursiers sous la dictée de Casino

L'enquête réalisée par le Parquet national financier lève le voile sur la drôle de relation entre l'éditeur de presse boursière Nicolas Miguet et Jean-Charles Naouri, qui l'employait comme "conseiller". Alors que leur procès s'ouvre demain, La Lettre révèle plusieurs pièces du dossier montrant que l'ex-PDG de Casino téléguidait la publication d'articles positifs dans Bourseplus.

LogoAbonné Grande distribution et Services 30.09.2025
Nicolas Miguet en 2014.

L'Événement
Affaire Miguet : les plans de Jean-Charles Naouri pour mouiller Alexandre Bompard

Alerte publiée le 10/09/25 à 18 h 31 - Renvoyé en correctionnelle le 1er octobre dans l'affaire Miguet, l'ancien PDG de Casino Jean-Charles Naouri entend démontrer la responsabilité d'Alexandre Bompard dans sa chute. La Lettre a pu consulter plusieurs pièces versées au dossier par ses avocats pour démontrer l'existence d'un projet d'OPA hostile de Carrefour contre le distributeur stéphanois en 2018.

LogoAbonné Grande distribution et Services 10.09.2025
Jean-Charles Naouri et Alexandre Bompard, encadrant Nicolas Miguet.

