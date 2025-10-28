Daniel Kretinsky s'apprête à réinjecter 500 millions d'euros dans Casino

L'enquête réalisée par le Parquet national financier lève le voile sur la drôle de relation entre l'éditeur de presse boursière Nicolas Miguet et Jean-Charles Naouri, qui l'employait comme "conseiller". Alors que leur procès s'ouvre demain, La Lettre révèle plusieurs pièces du dossier montrant que l'ex-PDG de Casino téléguidait la publication d'articles positifs dans Bourseplus.
Alerte publiée le 10/09/25 à 18 h 31 - Renvoyé en correctionnelle le 1er octobre dans l'affaire Miguet, l'ancien PDG de Casino Jean-Charles Naouri entend démontrer la responsabilité d'Alexandre Bompard dans sa chute. La Lettre a pu consulter plusieurs pièces versées au dossier par ses avocats pour démontrer l'existence d'un projet d'OPA hostile de Carrefour contre le distributeur stéphanois en 2018.
Retranché dans un petit bureau du bas des Champs-Élysées, l'ancien PDG du groupe désormais détenu par Daniel Kretinsky est visé par de multiples procédures judiciaires. Il a changé deux fois d'avocat depuis le début de l'année.
L'ex-PDG de Casino et l'ancien éditeur de presse boursière Nicolas Miguet vont comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris. Une ordonnance de renvoi datée du 23 décembre, que La Lettre a pu consulter, vise notamment "le délit de manipulation de cours en bande organisée.
Le hedge fund britannique, qui vient de sortir de Casino alors qu'il jurait de s'engager à long terme, a sollicité un accord transactionnel pour échapper à la plainte déposée contre lui par les trois hommes d'affaires.
Le PDG de Casino, Jean-Charles Naouri, tient encore les rênes de son groupe, mais il a besoin d'argent pour négocier avec ses créanciers. Devancé hier par le trio Niel-Zouari-Pigasse, Daniel Kretinsky va déposer dans les tout prochains jours une offre ferme de recapitalisation pour emporter l'adhésion des porteurs de dette.