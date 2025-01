Le remerciement cinq étoiles du PDG de Moët Hennessy

L'Événement

Moët Hennessy : les grands chantiers qui attendent le nouveau duo de dirigeants

Jean-Jacques Guiony et Alexandre Arnault, prochains PDG et directeur général délégué de la filiale vins et spiritueux de LVMH, vont devoir retravailler les prix, le portefeuille de marques et la gouvernance de cette branche aux 6,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires.