Kering : l'étonnant coup de bluff de Luca de Meo

Le DG de Kering, Luca de Meo.
Le DG de Kering, Luca de Meo.
Le montant du bonus d'accueil – 20 millions d'euros – accordé au nouveau directeur général de Kering a suscité la surprise. Mais la façon dont il a été calculé en dit long sur la capacité de négociation sans complexe de l'ancien DG de Renault, parti la veille d'un avertissement sur résultats. [...]
Luxe et Conso, Transports

