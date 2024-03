Le patron d'Altrnativ, Eric Léandri, en 2018. © Marlene Awaad/IP3 Press/MaxPPP

La société toulousaine Predicta Lab, spécialisée dans le renseignement en source ouverte (OSINT), attend depuis plus d'un an le règlement de l'ardoise due par Altrnativ, la start-up cyber de l'entrepreneur français Éric Léandri. Sa prestation, réalisée entre juillet 2022 et fin décembre 2022, a coûté près de 76 000 euros, à ce jour impayés.

D'après les informations de La Lettre, Predicta Lab a lancé mi-mars une procédure de recouvrement à l'amiable pour récupérer son dû, après plusieurs courriers de relance restés sans réponse, dont l'un a été envoyé en août 2023. L'entreprise prévoit de se tourner vers le tribunal de commerce si ses efforts restent vains.

Fondée par le hacker français Baptiste Robert, Predicta Lab avait déployé d'importants moyens pour épauler l'ex-PDG de Qwant sur un appel d'offres sensible de la Place Beauvau. Ce marché, baptisé OTDH (pour "outil de traitement des données hétérogènes"), visait à doter la DGSI d'un nouvel opérateur pour sa plateforme de big data, jusqu'ici gérée par l'américain Palantir. Le partenariat devait permettre à Altrnativ de se doter de technologies de renseignement en source ouverte, en réalité développées par la petite entreprise toulousaine.

Silence radio

La société d'Éric Léandri avait toutefois été écartée de la compétition à l'issue de la première phase, comme l'avait dévoilé notre publication sœur Intelligence Online (IO du 20/12/22). Ce marché était crucial pour la start-up, que son patron présentait à ses débuts comme le rival français du géant mondial de l'analyse de données sensibles.

Les factures impayées recouvrent a minima trois mois d'accompagnement, soit juillet, novembre et décembre 2022. Face au silence radio de son débiteur, Predicta Lab lui a coupé l'accès à ses services à partir de janvier 2023. Cette stratégie d'évitement des factures est d'autant plus étonnante qu'Éric Léandri – qui passe de plus en plus de temps à prospecter des clients à l'international, particulièrement aux Émirats arabes unis –, s'est positionné l'an dernier sur la reprise de Two-i, une start-up en difficulté financière (LL du 17/11/23).

Rivington attend toujours

Predicta Lab rejoint ainsi le groupe des créanciers d'Éric Léandri. Parmi eux, le cabinet de lobbying Rivington, intégré au groupe d'intelligence économique ADIT depuis le printemps, cherche toujours à mettre la main sur 93 000 euros d'impayés (LL du 20/12/23). Le cabinet fondé par Laurent Lotteau a fait condamner Altrnativ le 4 avril par le tribunal de commerce de Paris, mais ne parvient pas à recouvrer la somme, alors que le jugement est exécutoire. La société d'Éric Léandri a fait appel, bien que la recevabilité du recours soit remise en cause.

Ces difficultés ont poussé le lobbyiste à saisir en décembre le parquet de Paris pour "organisation frauduleuse d'insolvabilité". Dans une plainte contre X datée du 15 décembre, le cabinet Seattle Avocats, mandaté par le lobbyiste, suspecte Éric Léandri "d'avoir déplacé l'activité de la société Altrnativ.care et vidé cette dernière de tous ses actifs pour éviter d'avoir à payer ses créanciers". En clair, il est soupçonné d'avoir fait péricliter la structure débitrice Altrnativ.care au profit de deux autres sociétés : Altrnativ.com et Altrnative.healthcare.

