Atos demande un million d'euros en justice à un blog indépendant

Le cabinet fondé par Raymond Soubie a œuvré sur le projet de suppression de 135 postes annoncé le 9 septembre. Le cabinet Alscio avocats, qui a également été mobilisé sur le dossier, fait son entrée parmi les prestataires du groupe informatique.
La passe d'armes entre le groupe dirigé par Philippe Salle et le blog Atos.Bourse, à destination des actionnaires individuels, franchit une nouvelle étape. Un courrier interne évoque des mesures pour "contrer" les publications du site.
Dans un courrier daté du 13 novembre, l'Union pour la réparation des actionnaires d'Atos appelle le secrétaire général du gendarme financier à plus de fermeté. Une lettre a aussi été adressée à la Haute Autorité de l'audit.
Le service juridique d'Atos attaque un blog d'actionnaires individuels en lui reprochant la proximité de son nom de domaine avec la marque. Dans leurs démarches, les avocats du groupe ont même invoqué un risque psycho-social indirect pour leur président, Bertrand Meunier.