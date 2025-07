La campagne publicitaire à bas coût de BFM TV

L'Événement

Havas Paris cherche un nouveau souffle

L'agence fondée par Stéphane Fouks, actuellement coprésidée par Mayada Boulos et Julien Carette, peine à faire décoller son chiffre d'affaires et ses résultats. Elle est attaquée de toutes parts par de petits concurrents plus agiles et focalisés sur l'influence, seul pôle encore profitable chez Havas Paris.