Le service politique de France télévisions cherche son nouveau chef

Reconduite le 14 mai 2025 pour un troisième mandat de cinq ans à la tête de France télévisions, Delphine Ernotte-Cunci s'est fixé plusieurs objectifs ambitieux dans un contexte de restrictions budgétaires. Lors de son audition devant l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), deux jours plus tôt, elle a présenté la chaîne de télévision France info comme l'un de ses chantiers prioritaires. Elle souhaite également introduire l'intelligence artificielle dans les process de fabrication et renégocier la convention collective du groupe audiovisuel public signée avec les syndicats en 2013. L'ex-directrice générale d'Orange France, arrivée à la tête de France télévisions en 2015, bénéficie de l'appui de la ministre de la culture, Rachida Dati, dont elle soutient le projet de holding. [...]
Cyril Graziani, journaliste politique.
Cyril Graziani, journaliste politique. © Capture d'écran France télévisions.
Alerte publiée le 05/09/25 à 11 h 05 - Cyril Graziani, chef du service politique de France télévisions depuis 2021, quitte son poste pour rejoindre France TV studio afin de suivre la prochaine campagne présidentielle. Un mercato est en marche pour le remplacer. [...]
Lecture 2 minutes Catherine Boullay

Audiovisuel
