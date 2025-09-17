Daniel Kretinsky élargit sa participation dans Louie Media

La chute des ventes de Marianne s'accentue
L'hebdomadaire détenu par Daniel Kretinsky traverse une zone de fortes turbulences en kiosque et sur le numérique, dans un contexte éditorial mouvementé.
-15% sur votre abonnement annuel
Offre spéciale : plus que 1j et 20h pour en profiter
Offre valable pour les nouveaux abonnés jusqu'au 19/09/2025
Le groupe CMI France discute avec l'allemand Bauer Media au sujet de la vente de Télé 7 jours, alors que les négociations concernant Ici Paris et France Dimanche suivent leurs cours. Une cession de ces titres pourrait avoir d'importantes conséquences sociales.
La banque Rothschild étudie pour le compte de CMI France les marques d'intérêt concernant les deux magazines people. Les candidats au rachat sont priés de déposer une offre formelle dans les prochaines semaines.
Au terme de cinq mois de pourparlers, les négociations exclusives portant sur l'acquisition par le milliardaire tchèque de 49 % des parts de Nicolas Beytout dans L'Opinion n'ont pas abouti. Le président-fondateur du quotidien libéral est à la recherche d'un nouvel actionnaire.
La future chaîne de télévision de Daniel Kretinsky, Réels TV, a recruté sa responsable des achats.
-15% sur votre abonnement annuel
Offre spéciale : plus que 1j et 20h pour en profiter
Offre valable pour les nouveaux abonnés jusqu'au 19/09/2025