Daniel Kretinsky élargit sa participation dans Louie Media

L'homme d'affaires Daniel Kretinsky, à Prague, République tchèque, le 17 octobre 2023.
L'homme d'affaires Daniel Kretinsky, à Prague, République tchèque, le 17 octobre 2023. © Reuters/David W. Cerny
Alerte publiée le 17/09/25 à 16 h 10 - Le propriétaire de CMI France et d'Editis a acquis de nouvelles parts du studio de podcasts fondé par Charlotte Pudlowski et Mélissa Bounoua pour devenir majoritaire, passant de 47 % à 70 %. Les collaborations entre Louie Media et les titres du groupe s'accentuent en parallèle avec le lancement de T18. [...]
Lecture 2 minutes Antoine Cariou

