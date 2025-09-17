00 jours
France télévisions : devant la justice, la CFE-CGC conteste la nomination de Delphine Ernotte

Reconduite le 14 mai 2025 pour un troisième mandat de cinq ans à la tête de France télévisions, Delphine Ernotte-Cunci s'est fixé plusieurs objectifs ambitieux dans un contexte de restrictions budgétaires. Lors de son audition devant l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), deux jours plus tôt, elle a présenté la chaîne de télévision France info comme l'un de ses chantiers prioritaires. Elle souhaite également introduire l'intelligence artificielle dans les process de fabrication et renégocier la convention collective du groupe audiovisuel public signée avec les syndicats en 2013. L'ex-directrice générale d'Orange France, arrivée à la tête de France télévisions en 2015, bénéficie de l'appui de la ministre de la culture, Rachida Dati, dont elle soutient le projet de holding. [...]
Delphine Ernotte-Cunci, lors du Festival de Cannes, le 16 mai 2023.
Delphine Ernotte-Cunci, lors du Festival de Cannes, le 16 mai 2023. © Pierre Teyssot/MaxPPP
Le syndicaliste Jean-Jacques Cordival a déposé une plainte visant le processus de nomination de Delphine Ernotte-Cunci pour son troisième mandat. Il livre un réquisitoire contre le bilan de la dirigeante et dénonce des irrégularités dans la procédure menée par l'Arcom. [...]
Lecture 3 minutes Catherine Boullay
