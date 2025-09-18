Votre compte a bien été créé.
France télévisions : FO réclame une commission d'enquête sur les comptes

Reconduite le 14 mai 2025 pour un troisième mandat de cinq ans à la tête de France télévisions, Delphine Ernotte-Cunci s'est fixé plusieurs objectifs ambitieux dans un contexte de restrictions budgétaires. Lors de son audition devant l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), deux jours plus tôt, elle a présenté la chaîne de télévision France info comme l'un de ses chantiers prioritaires. Elle souhaite également introduire l'intelligence artificielle dans les process de fabrication et renégocier la convention collective du groupe audiovisuel public signée avec les syndicats en 2013. L'ex-directrice générale d'Orange France, arrivée à la tête de France télévisions en 2015, bénéficie de l'appui de la ministre de la culture, Rachida Dati, dont elle soutient le projet de holding. [...]
Inquiets pour l'avenir de France TV dans un contexte de budget voté en déficit, les syndicalistes de Force ouvrière ont écrit aux parlementaires des commissions culture du Sénat et de l'Assemblée nationale. [...]
