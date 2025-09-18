France télévisions : FO réclame une commission d'enquête sur les comptes

Le syndicaliste Jean-Jacques Cordival a déposé une plainte visant le processus de nomination de Delphine Ernotte-Cunci pour son troisième mandat. Il livre un réquisitoire contre le bilan de la dirigeante et dénonce des irrégularités dans la procédure menée par l'Arcom.
Dans un courrier adressé aux producteurs, le directeur des programmes et des antennes du groupe audiovisuel public les prévient qu'il paiera moins cher leurs émissions de flux. Lors de son audition devant l'Arcom, en mai, Delphine Ernotte-Cunci s'était engagée à renouer rapidement avec l'équilibre budgétaire.
Dans une plainte déposée le 28 mars, l'organisation représentative au sein de France télévisions pointe des cas d'utilisation frauduleuse des cartes corporate du groupe audiovisuel public. Le syndicat y voit un détournement de fonds publics et un abus de confiance.
Trois magistrats de la Cour des comptes rencontrent actuellement les syndicats de France télévisions. Ils s'intéressent en particulier à la valse des directeurs des services de l'information, des programmes et des ressources humaines du groupe audiovisuel public.
Le groupe audiovisuel public compte sur trois prêts pour financer son activité en 2025. Si les deux premiers semblent assurés, France télévisions s'est donné six mois pour obtenir le troisième, sollicité auprès de l'Agence France Trésor.